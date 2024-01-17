"الدفاعات الروسية" تسقط صاروخين و3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدينة غربي البلاد

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/ أن "الدفاعات الجوية" أسقطت صاروخين من طراز "توشكا-يو" و3 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق منطقة بريانسك، غربي روسيا.

وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" اليوم - أن الهجومين الأوكرانيين تم إحباطهما، ولم يصيبا أهدافهما.

وكانت روسيا قد أعلنت عن إحباط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية - خلال الأيام الماضية - كان من بينها إسقاط قوات الدفاع الجوى الروسية مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف فى جنوب البلاد يوم الخميس الماضي، حينما قالت وكالة أنباء (تاس) "إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام مسيرة ضد منشآت على الأراضي الروسية ودمرت قوات الدفاع الجوي المسيرة فوق منطقة روستوف".

وأوضح حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف في هذا الصدد أن "مسيرة سقطت في منطقة فورونيج الروسية؛ مما أدى إلى "إتلاف سقف مبنى غير سكني".