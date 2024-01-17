ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الدفاعات الروسية" تسقط صاروخين و3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدينة غربي البلاد

الدفاعات الروسية
الدفاعات الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/ أن "الدفاعات الجوية" أسقطت صاروخين من طراز "توشكا-يو" و3 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق منطقة بريانسك، غربي روسيا.

وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" اليوم - أن الهجومين الأوكرانيين تم إحباطهما، ولم يصيبا أهدافهما.

وكانت روسيا قد أعلنت عن إحباط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية - خلال الأيام الماضية - كان من بينها إسقاط قوات الدفاع الجوى الروسية مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف فى جنوب البلاد يوم الخميس الماضي، حينما قالت وكالة أنباء (تاس) "إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام مسيرة ضد منشآت على الأراضي الروسية ودمرت قوات الدفاع الجوي المسيرة فوق منطقة روستوف".

وأوضح حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف في هذا الصدد أن "مسيرة سقطت في منطقة فورونيج الروسية؛ مما أدى إلى "إتلاف سقف مبنى غير سكني".

وزارة الدفاع الروسية روسيا