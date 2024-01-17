الزمالك يعلن قائمته لخوض بطولتين وديتين بالإمارات

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض بطولتين في الإمارات خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير الجاري، على أن تسافر بعثة الزمالك صباح غدا الخميس إلي الإمارات.

وضمت القائمة كل من: محمد عواد – معاذ علاء الدين– عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر -عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويخوض الزمالك البطولتين الوديتين بمشاركة فرق، الوحدة الإماراتي، أم صلاح القطري، أهلي جدة السعودي، الاتفاق السعودي، الرجاء المغربي، وهان الصيني.