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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية اللبناني في تهديد لإسرائيل: الصواريخ ستسقط في كل مكان

عبدالله بو حبيب
عبدالله بو حبيب
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علق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، مساء اليوم الأربعاء، على حرب محتملة بين إسرائيل ولبنان وحزب الله.

وقال حبيب في تصريحات تلفزيونية "لا اعتقد ان إيران ستدخل في حرب اقليمية في حال قيام حرب على لبنان فإن الصواريخ ستسقط في كل مكان في إسرائيل وستتحول الحرب إلى حرب إقليمية".

وأضاف: "دائما نخاف من الحرب وهدفنا ترسيم الحدود وإظهارها حتى لا يحصل تعد".

وأكد أن "الحرب الداخلية تخرب البلد وإذا خيرنا بين حرب إقليمية وبين حرب أهلية سنختار الإقليمية لأنها تنتهي بعكس الأهلية".
وشدد على أن "هناك واقع قائم في الجنوب وحزب الله جماعة لبنانية تعي مصلحة البلد ونحن نعارض ما تقوم به بعض التنظيمات غير اللبنانية من عمليات إطلاق صواريخ".

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