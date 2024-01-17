وزير الرياضة يشهد مباراة مصر وغينيا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال أمام نظيره منتخب غينيا، في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد النسخة الـ 26، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 بستاد القاهرة الدولي، حيث تحظى هذه البطولة برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر على نظيره منتخب غينيا، بشوطين دون رد، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 18/7، والشوط الثاني بنتيجة 33/15، وحقق اللاعب كريم هنداوي جائزة أفضل لاعب في المباراة قدمها الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

في هذا الشأن، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالفوز الكبير للمنتخب الوطني في المباراة الأولى على نظيره منتخب غينيا، مطالباُ اللاعبين ببذل الجهد في المباريات المقبلة لتحقيق اللقب الافريقي، مؤكدًا أن الفوز بهذه البطولة يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الرياضة وتطويرها على المستوى المحلي والقاري، مشيرًا أن هذه البطولة لها دور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذه البطولة تمثل فرصة للاعبين بتحقيق اللقب والوصول إلي أولمبياد باريس2024، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على التتويج باللقب الأفريقي واسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا علي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

ويتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم لكرة اليد 2025، على الأراضي الكرواتية، بينما سيضمن الفائز باللقب الإفريقي بطاقة عبوره مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 المقبلة.

ويلتقي الفراعنة منتخب الكونغو برازافيل يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.