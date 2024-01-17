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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تنتقد موقف واشنطن في مجلس الأمن بشأن الضربات العسكرية في اليمن

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص الضربات العسكرية في اليمن، واصفة إياه بأنه "مجرد ذريعة لمزيد من تصعيد التوترات في المنطقة".

وفي تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال زاخاروفا إن الخطوة العسكرية قد تؤثر سلبًا على "الاتجاهات الإيجابية" في عملية التسوية اليمنية وتعتبر تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن العالميين.

وشددت زاخاروفا على أن أي تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بأكمله، وأكدت أن روسيا عبرت عن تقييمها هذا خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن.

وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة اليمن