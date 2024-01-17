موسكو تنتقد موقف واشنطن في مجلس الأمن بشأن الضربات العسكرية في اليمن

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص الضربات العسكرية في اليمن، واصفة إياه بأنه "مجرد ذريعة لمزيد من تصعيد التوترات في المنطقة".

وفي تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال زاخاروفا إن الخطوة العسكرية قد تؤثر سلبًا على "الاتجاهات الإيجابية" في عملية التسوية اليمنية وتعتبر تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن العالميين.

وشددت زاخاروفا على أن أي تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بأكمله، وأكدت أن روسيا عبرت عن تقييمها هذا خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن.