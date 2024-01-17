أستاذ علوم سياسية: الداخل الإسرائيلي هو من يحرك الخارج

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر تحدث بأن دولة الاحتلال ليس لديها سياسية خارجية ، ولكن لديها سياسة داخلية ممتدة للخارج، مشيرًا إلى ان الداخل الإسرائيلي هو من يحرك الخارج .

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الداخل الإسرائيلي تأثر كثيرًا بما حدث في السابع من أكتوبر في عملية "طوفان الأقصى"، وما زال حتى هذه اللحظة لم يشعر بالأمن، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تأخير العملية العسكرية، حتى يؤخر محاسبته القانونية مما حدث في السابع من اكتوبر

ولفت إلى ان يهود الخارج فقدوا إحساسهم بان دولة الاحتلال هي الملاذ الآمن بالنسبة لليهود، مضيفًا أن الرأي العام في دولة الاحتلال ما زال مؤيدًا للعملية العسكرية في قطاع غزة ، حتى لا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر.

وتابع أن حركة المقاومة الفلسطينية لن تموت، لأن حماس قائمة على فكرة المقاومة، ودولة الاحتلال على علم ذلك ،ولكنهم يريدون القضاء على أدوات هذه المقاومة مثلما حدث مع النازية، فالفكر النازي ما زال موجودًا ، ولكنه فقد أدواته.

