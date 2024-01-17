كندا: ندعم محكمة العدل الدولية.. ونراقب "بعناية" مداولاتها في دعوى اتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم /الأربعاء/، إن كندا تدعم محكمة العدل الدولية و"تراقب بعناية" مداولاتها بشأن القضية المقامة ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم "الإبادة الجماعية" في غزة.

ومع ذلك رفض ترودو توضيح ما إذا كانت كندا توافق على هذا الادعاء، أو حتى ما إذا كانت كندا ستعترف بحكم المحكمة إذا وجدت إسرائيل وحكومتها مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال ترودو - في مؤتمر صحفي في مقاطعة "نيو برونزويك" - "لن أعلق على ما يمكن أن يكون نتيجة نهائية من خلال عملية ندعمها أثناء ظهورها".

وعقدت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة جلسات استماع علنية لمدة يومين - الأسبوع الماضي - حيث قدمت جنوب إفريقيا دعوى "مفصلة بالأدلة" مفادها بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وتقول جنوب إفريقيا إن أكثر من 50 دولة تدعم قضيتها، بما في ذلك جميع جامعة الدول العربية، في حين ظل معظم حلفاء إسرائيل الغربيين على "الحياد" أو رفضوا القضية بشكل مباشر.