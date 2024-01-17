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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلماني: المصريون بالخارج كنز غير مستغل ويمكنهم سد الفجوة الدولارية

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي
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قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج كنز غير مستغل، موضحًا: "مبادرة السيارات قلنا إنها غير مناسبة للمصريين بالخارج ولن تحقق المطلوب منها".

وأضاف هندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هذه المبادرة كان لها أكثر من موجة، بواقع 3 موجات، في الموجة الثانية حققت استثماراتها نصف مليار دولار".

وتابع البرلماني: "المصريون بالخارج يمكنهم سد الفجوة الدولارية، وكلامي هذا يشهد عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث طالبت بتعديلات، لكن قالوا لنا سنجدد القانون ونعقد جلسة استماع، وقلنا إن هذه التعديلات ستوفر نحو 8 مليارات دولار سنويا".
 

النائب عمرو هندي المصريين بالخارج عضو مجلس النواب