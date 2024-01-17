برلماني: المصريون بالخارج كنز غير مستغل ويمكنهم سد الفجوة الدولارية

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج كنز غير مستغل، موضحًا: "مبادرة السيارات قلنا إنها غير مناسبة للمصريين بالخارج ولن تحقق المطلوب منها".

وأضاف هندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هذه المبادرة كان لها أكثر من موجة، بواقع 3 موجات، في الموجة الثانية حققت استثماراتها نصف مليار دولار".

وتابع البرلماني: "المصريون بالخارج يمكنهم سد الفجوة الدولارية، وكلامي هذا يشهد عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث طالبت بتعديلات، لكن قالوا لنا سنجدد القانون ونعقد جلسة استماع، وقلنا إن هذه التعديلات ستوفر نحو 8 مليارات دولار سنويا".

