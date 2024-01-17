برلماني يشرح آلية عمل مافيا الإتجار في أموال المصريين بالخارج

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الطلب على الدولار أكثر من العرض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمته.

وأضاف هندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أولا، نريد حلا أمنيا، بحيث نقبض على العصابات داخل وخارج مصر".

وتابع البرلماني: "بالنسبة لمافيا الدولار خارج مصر، فإنها تحصل على 3% إلى 5% من المبلغ الذي يدفعه المغترب حتى لا يحول العملة الصعبة عن طريق البنوك".

وواصل عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: "إذا حوّل المغترب العملة الصعبة من الخارج عن طريق البنوك فإنه سيُحاسب بالسعر الرسمي لا بسعر السوق السوداء، وبالتالي فإن المافيا تعرض على المغترب أن تمنحه الدولار في السوق السوداء بسعر أعلى من البنوك نظير نسبة، وللأسف يتم منع دخول هذه الأموال مصر، لكن تشتري المافيا بضائع بهذه الأموال وتدخل إلى مصر مهربة".

