حسن الرداد يحيي ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز

احيى الفنان حسن الرداد ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والدة زوجته الفناة ايمى سمير غانم حيث كتب الرداد عبر حسابه الرسمى على موقع التنواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلا : " اليوم عيد ميلادك، كل سنه يا حبيبتى و إنتي طيبة و ان شاء الله فى الجنه و نعيمها "

وتوفت الراحلة دلال عبد العزيز بسبب مضاعفات مرض الكورونا وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، عمرو وهبة و تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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