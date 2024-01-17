أمم أفريقيا 2023.. داكا يقود هجوم منتخب زامبيا أمام الكونغو الديقراطية

أعلن أفرام جرانت، المدير الفني لمنتخب زامبيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تجمع بينهما في ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب زامبيا، الكونغو الديمقراطية على ملعب لاورينت بوكو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بقيادة تحكيمية من الإثيوبي باملاك تيسيما.

ويقود هجوم المنتخب الزامبي، باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك أمام الكونغو الديمقراطية.

تشكيل منتخب زامبيا

حراسة المرمى: مولينجا

خط الدفاع: موابي - سونزو - موسوندا - كابوي

خط الوسط: كابومبو - كانجوا - باندا

وفي الهجوم: موسوندا - باتسون داكا - ساكالا.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.