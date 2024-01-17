جالانت: إذا لم نتمكن من القضاء على حماس فلن نستطيع العيش في إسرائيل

علق وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، على استمرار الحرب في قطاع غزة والتوترات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.

قال جالانت: إن لم نتمكن من القضاء على حركة حماس، فلن نستطيع العيش في "إسـرائيل"، مضيفا: سنواصل القتال حتى إعادة الأسرى وتفكيك القدرات العسكرية وإزاحة حماس من السلطة".

وتابع: ليس لدينا الحق في وقف القتال، طالما أن هناك أسرى في غزة، لافتا إلى أن الطريقة والشيء الوحيد الذي يجلب الأسرى هو الضغط العسكري.

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ صباح الثلاثاء إلى 23 شهيدا. حسبما ذكرت وكالة الأنبا الفلسطينية "وفا".

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على 4 منازل مأهولة بالمواطنين غرب خان يونس، واستهدف عددا من البنايات السكنية في حي النمساوي في المدينة، وقصف مدفعي في منطقة "بطن السمين" غربا، ومنطقة "عبسان الجديدة" شرقا.

كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف محيط مستشفى ناصر الطبي، ومحيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.