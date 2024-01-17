بريطانيا: العالم يشهد فترة خطيرة وغير مستقرة

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، من أن العالم يشهد فترة خطيرة وغير مستقرة.

وصرح كاميرون أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "نحن نشهد آثارًا متزايدة للصراعات والأمراض وتغير المناخ على مستوى عالمي، ومع ازدياد هذه التحديات يجب أن تتعاظم جهودنا أيضًا".

ودعا كاميرون زعماء العالم إلى اتخاذ إجراءات أكبر في هذا المنتدى بهدف تعزيز الدعم والتعاون الدوليين لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

وأشار إلى استمرار دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، ليس فقط للفوز في الحرب، ولكن أيضًا لضمان خروجها كدولة قوية ذات سيادة وحرة.

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية البريطاني اجتماعات مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميترو كوليبا، إضافة إلى لقاءات مع بيل جيتس وآخرين لمناقشة الحاجة إلى التعاون المستمر والابتكار في التفكير، بما في ذلك التعامل مع الصراعات المستمرة.

وسيؤكد وزير الخارجية البريطاني دعمه لأوكرانيا في محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، حيث ستركز هذه المحادثات على ضرورة تحقيق الوحدة لوضع أسس قوية لمستقبل أوكرانيا والنجاح في مواجهة الحرب. وأثناء تواجده في دافوس، سيؤكد وزير الخارجية البريطاني أيضًا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيكرر التأكيد على الخطوات الأربع التي يجب اتخاذها للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية اجتماعات تتناول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعاون بنوك التنمية المتعددة الأطراف، والجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية مثل الأمراض وتغير المناخ.