وزير الخارجية الكويتي: سنركز على القضايا الخليجية والإقليمية والحفاظ على أمن الخليج العربي

قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، إنه سيعمل جاهدا على تعزيز الدور الريادي لدولة الكويت إقليميا ودوليا، وهناك ملفات عدة سيتم التركيز عليها منها القضايا الخليجية والإقليمية والحفاظ على أمن الخليج العربي.

وقال الوزير الكويتي - في تصريح بمناسبة أداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم /الأربعاء/ - "سنستمر في النهج، الذي بدأه السابقون، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين، وسنسير على نفس المدرسة الدبلوماسية لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح" طيب الله ثراه.

وأعرب عن الأمل في استمرار التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لبلوغ الأهداف المنشودة وتحقيق المصلحة العامة؛ "وهذا ما وجهنا إليه أمير الكويت في أول لقاء جمعنا به بعد أداء القسم"، مشيرا إلى مواصلة العمل على ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شنجن).