مصرع شاب نتيجة استنشاقه مبيدا حشريا في الفيوم

لقى شاب مصرعه؛ إثر استنشاقه مبيد حشري أثناء قيامه برشه داخل حقل زراعي، بعزبة عبد الحميد التابعه للوحدة المحلية لقريه سيلا بمركز الفيوم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمؤر قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول شاب يدعي" محمد عبد الستار " 19 مقيم بعزبة عبد الحميد التابعه لقرية سيلا بمحافظة الفيوم ، مصابًا بحالة تسمم إثر استنشاق مبيد حشري، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر استنشاقه مبيد حشري (أميداكوبريد) أثناء قيامه برش المبيد داخل الحقل الزراعي بعزبة عبد الحميد بالفيوم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.