ضبط طالب استدرج طالبة وتعدَّى عليها جنسيًا في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي بعد بلاغ من ممرضة يتهمه باستدراج نجلتها طالبة بالصف الأول الثانوي والتعدي عليها جنسيا داخل منزل أحد أصدقائه بقرية الدنابيق التابعة للمركز و بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مامور مركز شرطة المنصورة من "سعاد.أ.ع.م"، 27 عاما،فنية تمريض بمستشفى جامعي ومقيمة قرية البدالة دائرة المركز وبرفقتها نجلتها"ح"،طالبة بالصف الأول الثانوي وأبلغت بقيام "مصطفى.ا.م"، 18عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري ومقيم قرية الدنابيق دائرة المركز بملامسة أجزاء حساسة من جسد نجلتها وهتك عرضها حال تواجدهما بمنزل أحد أصدقائه بالقرية محل إقامته وذلك لوجود علاقة عاطفية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.