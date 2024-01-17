الزمالك يخوض مرانه الأول بالإمارات غدا

يخوض فريق كرة القدم الأول بالزمالك، مساء غدا الخميس، مرانه الأولي في الإمارات، وذلك على ملاعب اكاديمية الشهامة استعدادا لانطلاق بطولة الوحدة الإماراتي .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك من القاهرة صباح غدا الخميس في الطريق إلي الإمارات استعدادا لخوض بطولتين وديتين خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير .

من الاستعدادات لانطلاق بطولة الوحدة الإماراتي بمشاركة الزمالك

تضم البطولة الأولي" بطولة الوحدة الإماراتي"، فرق، الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلاح القطري، الاتفاق السعودي، على أن يخوض الزمالك مباراه الأولي يوم 20 يناير أمام الوحدة الإماراتي وتنتهي مباريات البطولة يوم 24 يناير .

اما البطولة الثانية للزمالك “ كأس دبي للتحدي”، فمن المقرر أن تقام خلال الفترة من 26 إلي 28 يناير، وذلك بمشاركة فرق، الزمالك وأهلي جدة السعودي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني .