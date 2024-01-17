وزير الشباب يشهد افتتاح البطولة الأفريقية لكرة اليد رجال النسخة الـ 26

افتتح، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات بطولة إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر حفل الافتتاح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السيد منصور أريمو رئيس الأتحاد الإفريقي لكرة اليد، المهندس ياسر أدريس القائم بأعمال اللجنة الأوليمبية المصرية، المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الاستاذ وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



بدء حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض أعلام الدولة المشاركة في البطولة، أعقبها كلمة الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري كرة اليد، والذي رحب فيها بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد منصور أريمو رئيس الاتحاد الافريقي، كما رحب بالسادة رؤساء البعثات المشاركة في البطولة، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر،، مقدما الشكر إلي شركاء النجاح وكل من ساهم مع الاتحاد في نجاح البطولة ممثلة في الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أشكر قائد مسيراتنا ومستقبلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقته على رعايته الكريمة لهذه البطولة ومساندة الدائمة للمنظومة الرياضية، وأختتم حديثه بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح وأن تكون البطولة على أعلى مستوى لها وأن تصل فيها منتخباتنا الإفريقية والعربية إلي العالمية من خلال الظهور المشرف للبطولة التي تستضفها مصر في نسختها الـ 26.

وفي كلمته خلال حفل الإفتتاح، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقه على حصول بطولة أمم أفريقيا لليد في نسختها الحالية على رعايته الكريمة تواصلة المستمر ودعمه الدائم لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

وفي هذا الشأن، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة الهامة، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الرياضة وتطويرها على المستوى المحلي والقاري، مؤكدًا على أهمية الرياضة في تعزيز الروح الرياضية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية.

وقال وزير الشباب والرياضة، :"إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية"، مؤكداً أن مصر تسعى لتنظيم بطولة استثنائية، وأن جميع الاستعدادات جارية على قدم وساق لتوفير أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذه البطولة تمثل فرصة للاعبين بتحقيق اللقب والوصول إلي أولمبياد باريس2024، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على التتويج باللقب الأفريقي واسعاد الجماهير المصرية.مشيرا الدكتور أشرف صبحي تأكيده علي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

من جانبه أعرب منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خلال كلمته عن سعادته بانطلاق بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال، والتي نستضيفها مصر في نسختها الحالية.

كما رحب أريمو في مستهل كلمته أثناء حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم على الصالة رقم 1 بستاد القاهرة، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسادة مسؤولي الاتحاد الإفريقي والمصري لكرة اليد.

وأعرب أريمو عن سعادته بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية، مؤكدا ثقته في قدرة مصر ومسئوليه على تنظيم البطولة والخروج بها في أفضل شكل ممكن، وبما يليق باسم البلد الكبير مصر الذي عودتنا على ذلك.

وتضم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في هذه النسخة 16 منتخبًا، إذ تشارك 5 منتخبات عربية في إطار المنافسات، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والغابون وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

ويُعد منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، بعدما فاز في نهائي النسخة الماضية على الرأس الأخضر (37-25)، ويأمل منتخب الفراعنة حامل اللقب في آخر نسختين إلى تحقيق اللقب الثالث توالياً من أجل الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة اليد.

وكانت قد أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية بجانب كلًا من: الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.