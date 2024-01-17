القبض على 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية القبض على 6 أشخاص وذلك بعد مشاجر نشبت بينهم استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء ببندر نبروه محافظة الدقهلية لخلاف على أولوية المرور.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مامور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول كلا من "طرف أول"، مصطفى .ح.ع.ا"،20عاما، عامل مصاب برش خرطوش بالوجه والرأس، وأحمد.م.ع.ع، 20 عاما ، عامل ومصاب بجرح قطعي بالرأس وآخر بالفخذ الأيسر واليد، و"طرف ثاني"، توفيق .إ.ت ،19 عاما، عامل ومصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، ومحمد.ا.ع،22عاما، عامل ومصاب بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى، وأحمد.ع.م.و،33 عاما، مصور، ومصاب بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليمنى وطارق.ا.م.،19 عاما، عامل وجميعهم يقيمون بندر نبروه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مرز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بسلاح ناري فرد خرطوش بحوزة المتهم الثالث، وأسلحة بيضاء بحوزة كلا منهم عدا السادس، وإحداث ما بهم من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة بسبب أولوية المرور حال استقلال الطرف الاول دراجة نارية "توك توك"، قيادة المتهم الأول واستقلال الطرف الثاني سيارة ملاكي قيادة المتهم السادس.

بإرشاد المتهم الثالث أمكن ضبط السلاح الناري عبارة عن فرد خرطوش مجلس الصنع، و بإرشاد المتهم الرابع والخامس أمكن ضبط 2 سكين واضاف الطرف الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.