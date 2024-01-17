كأس آسيا 2023.. منتخب قطر أول المتأهلين لدور الـ16

حقق منتخب قطر، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا ثمينًا على طاجيكستان بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب قطر في كأس آسيا 2023، باعتباره البلد المستضيف، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات، لبنان، الصين، وطاجيستان.

ونجح المنتخب القطري في تسجيل هدف الفوز عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 17 من صناعة المعز علي، وذلك في الشوط الأول من اللقاء، حيث حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، خاصة بعد طرد أمادوني كامولوف لاعب منتخب طاجيكستان في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، أصبح منتخب قطر أول المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا، بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين على لبنان وطاجيستان.