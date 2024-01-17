إيفلين متى: العديد من الشباب أصحاب المؤهلات العليا تعرضوا للظلم

أيدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقترح النائبة آمال عبد الحميد، بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا، مؤكدة أن العديد من الشباب أصحاب المؤهلات العليا تعرضوا للظلم، خاصة وأن أجيالا لم تستطع أن التعيين، خاصة الدفعات من عام 94 وما بعدها، إذ أغلق باب التعيين أمامها.

وأضافت متى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن العديد من تلك الدفعات كاملة تعرضت للظلم وتعاني من المشاكل، خاصة وأن الوظائف تقتصر حاليًا على المسابقات، متابعة: "ليه نحرمه طالما فيه فرص".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بصحة المصريين وإطلاقه عدد كبير من الحملات على رأسها 100 مليون صحة، سعت للقضاء على عدد من الأمراض المزمنة، كما رفع متوسط الأعمار، والقدرة على العطاء، لافتة إلى أنه بمجرد وصول الموظف لعمر الستين يتم خروجه على المعاش برغم أنه وفي ذلك السن بكامل صحته وقدرته على العطاء لعشر سنوات أخرى.

وأضافت: "بعض دول العالم لازالت تتبع نظام 65 عاما للخروج على المعاش".