ألمانيا ترسل ذخيرة ومسيرات ومركبات مدرعة وصواريخ إلى أوكرانيا

سلمت ألمانيا إمدادات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك ذخيرة دبابات "ليوبارد 1" ومركبات مدرعة وصواريخ وطائرات بدون طيار (مسيرات) وخوذات، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنها سلمت أوكرانيا 16 شاحنة صهريج زيتروس وثماني مدرعات لنقل الجنود وخمس مركبات لحماية الحدود وثلاث مركبات أخرى. ومن بين الإمدادات أيضا 25 مسيرة و1840 خوذة.

كما أعلنت الحكومة الألمانية أنها تخطط لتسليم 15 مدفعا مضادا للطائرات من طراز "جيبارد" لمساعدة أوكرانيا في الدفاع الجوي، ولكن بسبب مخاوف أمنية، لم تقدم تفاصيل حول تواريخ تسليمها.