عماد الدين حسين: على العرب إدراك كيفية التعامل مع الجنون والانفلات الإسرائيلي

حذر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، من الجنون المنفلت لنتنياهو وفشله والائتلاف الحكومي المتطرف، وتحديدا سموتيرتش وبن جفير وأميحاي الياهو، وغيرهم من الوجوه التي يبدو نتنياهو معتدلا أمامها، كما يبدو جانتس أكثر اعتدالا مقارنة بنتنياهو.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك صراع كبير جدا، ولكن هذا التطرف والتخبط في إسرائيل ربما سيقود إلى توسيع الحرب، وعلينا عدم استبعاد بعد الذي حدث في الـ100 يوم الماضية أي سلوك متطرف وغريب من نتنياهو".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "المنطقة العربية تعتقد أن ثمة حدودا للتطرف الإسرائيلي وأن العلاقات أقامتها إسرائيل مع دول أساسية في المنطقة مثل مصر والأردن وسعيها للتطبيع دول أخرى سوف يجعلها تضع ضوابط وكوابح، ولكن تم اكتشاف صعوبة هذا الأمر، وعلى العرب جميعا وفي مقدمتهم مصر والأردن إدراك كيف يمكن التعامل مع الجنون والانفلات الإسرائيلي في الفترة المقبلة شديد الخطورة، حيث ثبت أنه بلا كوابح".