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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن موعد انتهاء أزمة القيد

الزمالك
الزمالك
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علق نادي الزمالك، على الأنباء التي تتردد عن انتهاء أزمة القيد رسميا غدا الخميس، بعدما استمرت لأشهر طويلة بسبب المستحقات المالية الكبيرة على نادي الزمالك لصالح أندية ولاعبين سابقين بالفريق .

وقال النادي الأبيض في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أزمة القيد لن تنتهي غدا كما يشاع، والحد الأقصي لحل أزمة القيد تمهيدا لضم صفقات جديدة سيكون الأسبوع المقبل، على أن يبدأ النادي بعد ذلك في إعلان صفقات فريق الكرة الجديدة بالميركاتو الشتوي .

كان فريق الكرة الأول بالزمالك قد خسر جميع البطولات التي شارك فيها محليا وأفريقيا الموسم الماضي، ويسعى الفريق المصالحة الجماهير والتعويض بحصد الألقاب خلال الموسم الحالي . 

الزمالك الدوري الممتاز كاس مصر أيمن مصطفى