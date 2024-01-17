الزمالك يعلن موعد انتهاء أزمة القيد

علق نادي الزمالك، على الأنباء التي تتردد عن انتهاء أزمة القيد رسميا غدا الخميس، بعدما استمرت لأشهر طويلة بسبب المستحقات المالية الكبيرة على نادي الزمالك لصالح أندية ولاعبين سابقين بالفريق .

وقال النادي الأبيض في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أزمة القيد لن تنتهي غدا كما يشاع، والحد الأقصي لحل أزمة القيد تمهيدا لضم صفقات جديدة سيكون الأسبوع المقبل، على أن يبدأ النادي بعد ذلك في إعلان صفقات فريق الكرة الجديدة بالميركاتو الشتوي .

كان فريق الكرة الأول بالزمالك قد خسر جميع البطولات التي شارك فيها محليا وأفريقيا الموسم الماضي، ويسعى الفريق المصالحة الجماهير والتعويض بحصد الألقاب خلال الموسم الحالي .