جامعة طنطا تستعد لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024

اجتمع اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة طنطا بفريق إعداد ملف اشتراك الجامعة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وذلك في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن تقييم الجامعات يتم وفق سبعة معايير رئيسية هي معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، معيار الطاقة والتغييرات المناخية، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، معيار الجامعة والمجتمع .

أشار رئيس الجامعة أن جامعة دمياط شهدت بالفعل تطوراً ملوحظاً نحو التحول للأخضر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ووفقا لتوجهات الدولة نحو الإرتقاء بالمنظومة البيئية وتنمية الإقتصاد الأخضر.