مدير إكسبولينك: نعمل علي بناء القدرات التصديرية لرواد الأعمال

قال المهندس أحمد طه ، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين “ إكسبولينك”، إن الجمعية تحرص دائما على التطوير من طريقة عملها لصالح المصدر المصري ونفاذ الصادرات المصرية لكافة الأسواق الخارجية ، وتحقيق استراتيجية الدولة بمضاعفة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات غير بترولية سنويا .

وأضاف طه أن الجمعية تستعد حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبرعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، لإطلاق اول أكاديمية للتصدير بمصر والشرق الأوسط ، بدعم مادي من برنامج الأفتياس ، التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

أوضح أنه تم التصديق بالفعل على قرار إشهار الأكاديمية رسمياً من وزارة التضامن الاجتماعي في شهر ديسمبر الماضي ، مؤكدا أن "أكاديمية التصدير" مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وبدأ العمل علي تأسيسها بعد توقيع اتفاقية شراكة في شهر مايو 2023 بجدة - المملكة العربية السعودية.



قال طه ، أن أكاديمية التصدير ، سوف تعمل علي بناء القدرة التصديرية لمئات رواد الاعمال، و الخريجين الجدد، الشركات المبتكرة، المصنعين المحليين والشركات القائمة التي ترغب في التصدير باحترافية الي الأسواق العالمية من خلال برنامج حاضنة التصدير والذي ساهمت في اطلاقه الأول المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، وهو برنامج يوفر المعارف والمهارات اللازمة لبدء اعمال التصدير الخاصة بالمتدرب وادارتها و استدامتها وتنميتها بشكل فعال بما يحقق تنمية القدرة التصديرية

من خلال زيادة عدد المصدرين الجدد، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من السيدات ، عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهن و مهارتهن لتصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشي مع متطلبات الاسواق العالمية المستهدفة ،



أضاف أن الجمعية تقدم خدماتها منذ تأسيسها علي مدار 25 عاما ، لمساعدة المصدرين ورواد الأعمال بمختلف القطاعات علي زيادة صادراتهم واختراق أسواق جديدة وتقديم منتجات مستحدثة لدول العالم المستهدفة وتنوع المنتجات التي يتم تصديرها إلى مختلف الدول والتوسع في أسواق مختلفة خاصة السوق الأفريقي والآسيوي وسوق أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد الأوراسي.