كأس الرابطة.. إنبي يهزم الداخلية بهدفين ويحتفظ بأمل الصعود لربع النهائي

حقق فريق إنبي فوزا مهما على نظيره الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية.

سجل هدفي إنبي علي فوزي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وأحمد صبيحة في الدقيقة 58.

جمع إنبي بهذه النتيجة أول 3 نقاط له في المجموعة وينعش آماله في حسم الصعود للدور القادم.

وبعد نهاية الجولة الثانية، بات ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

:1-سيراميكا برصيد 6 نقاط.

2- الداخلية برصيد 3 نقاط.

3- إنبي برصيد 3 نقاط.

4- الإسماعيلي دون نقاط.