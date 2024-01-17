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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادث مروع بالواحات البحرية

الحادث
الحادث
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لقى شخص مصرعه،  وأصيب 12 آخرون فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالواحات البحرية وتم نقلهم للمستشفى، تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالواحات البحرية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وقوة أمنية، لموقع الحادث.

تبين من خلال الفحص تصادم أتوبيس وسيارة نقل نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين نقلوا جميعهم إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وطلبت سرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وسؤال المصابين.

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