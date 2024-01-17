معرض الكتاب 2024.. "الأطفال يسألون الإمام" أول كتاب لشيخ الأزهر موجه للنشء

تصدر مجلة نور للنشر، كتاب جديد لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، تحت عنوان "الأطفال يسألون الإمام"، يجيب فيه الإمام عن أسئلة الأطفال تحت عنوان "الأطفال يسألون الإمام"، ويعرض بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.

يتضمن الكتاب أسئلة للأطفال والنشء من فئات عمرية مختلفة من أماكن متعددة، حيث تنطلق الدورة الجديدة من معرض الكتاب في الـ 24 من يناير الجاري، ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً،

جاءت فكرة الكتاب من الاسئلة الكثيرة التى تدور في ذهن الأطفال الصغار ولا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ظنًّا منهم أنَّ تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة، ويطلبون منهم التوقف عن ذلك، لهذا السبب جُمعت فيه أسئلة الأطفال ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بنفسه ليرشدهم، ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر في أمور العقيدة وغيرها من الأمور في الحياة.

كتاب "الأطفال يسألون الإمام" بقلم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، ورسوم الفنان عبد الرحمن أبو بكر، ومجموعة من الأطفال، وإعداد دكتورة نهى عباس.