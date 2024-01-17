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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معرض الكتاب 2024.. "الأطفال يسألون الإمام" أول كتاب لشيخ الأزهر موجه للنشء

كتاب شيخ الازهر
كتاب شيخ الازهر
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تصدر مجلة نور للنشر، كتاب جديد لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، تحت عنوان "الأطفال يسألون الإمام"، يجيب فيه الإمام  عن أسئلة الأطفال تحت عنوان "الأطفال يسألون الإمام"، ويعرض بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.

يتضمن الكتاب أسئلة للأطفال والنشء من فئات عمرية مختلفة من أماكن متعددة، حيث تنطلق الدورة الجديدة من معرض الكتاب في الـ 24 من يناير الجاري، ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، 

جاءت فكرة الكتاب من الاسئلة الكثيرة التى تدور في ذهن الأطفال الصغار ولا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ظنًّا منهم أنَّ تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة، ويطلبون منهم التوقف عن ذلك، لهذا السبب جُمعت فيه أسئلة الأطفال ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بنفسه ليرشدهم، ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر في أمور العقيدة وغيرها من الأمور في الحياة.

كتاب "الأطفال يسألون الإمام" بقلم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، ورسوم الفنان عبد الرحمن أبو بكر، ومجموعة من الأطفال، وإعداد دكتورة نهى عباس.

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الاطفال يسألون الإمام معرض الكتاب 2024 شيخ الأزهر - الإمام الأكبر شيخ الزهر اخبار الثقافة