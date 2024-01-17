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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفاجأة.. ناقد فني: أحمد العوضي طلق ياسمين عبد العزيز منذ 3 أشهر

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
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كشف الناقد الفني أحمد السماحي، تفاصيل وأسباب طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وتابع الناقد الفني أحمد السماحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم دعوته لحضور عرض فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، معلقا: سألت أحد أصدقاء ياسمين عبد العزيز عن عدم حضورها العرض، وعلمت أن طلاقها من العوضي هو سبب عدم حضورها، خاصة أن الانفصال حدث بينهما منذ 3 شهور.

وقال أحمد السماحي، إن العوضي وياسمين اتفقا سابقا على تأجيل إعلان الانفصال حتى تم إعلانه أمس، منوها أن الزيجة منذ 3 سنوات كان بها شد وجذب واختلاف بعض الطباع بينهما.

وأوضح الناقد الفني أحمد السماحي أن ظروف مرض ياسمين أجَّلت طلاقها من أحمد العوضي، مشيدا بدوره في الوقوف بجانب ياسمين خلال مرضها.

وأردف: نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز لما تتزوج من نجم أقل شهرة منها يؤدي لحدوث خلافات بينهما وفي النهاية يحدث طلاق.

الناقد الفني أحمد السماحي طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي