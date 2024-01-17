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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. موعد مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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تُقام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها دولة كوت ديفوار، يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الجزائر مع بوركينا فاسو، وموريتانيا مع منتخب أنجولا . 

وتبدأ المباراة الأولى في الجولة الثانية على ملعب السلام بمواجهة منتخب الجزائر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو وذلك في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفي السابعة مساء نفس اليوم، يواجه منتخب موريتانيا نظيره منتخب أنجولا وذلك على ملعب السلام . 

كان المنتخب الجزائري قد حقق التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا بنتيجة 1-1، بينما سقط المنتخب الموريتاني في فخ الهزيمة أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 . 

كأس أمم أفريقيا الجزائر بوركينا فاسو منتخب أنجولا أيمن مصطفى