أمم أفريقيا 2023.. موعد مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة

تُقام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها دولة كوت ديفوار، يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الجزائر مع بوركينا فاسو، وموريتانيا مع منتخب أنجولا .

وتبدأ المباراة الأولى في الجولة الثانية على ملعب السلام بمواجهة منتخب الجزائر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو وذلك في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفي السابعة مساء نفس اليوم، يواجه منتخب موريتانيا نظيره منتخب أنجولا وذلك على ملعب السلام .

كان المنتخب الجزائري قد حقق التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا بنتيجة 1-1، بينما سقط المنتخب الموريتاني في فخ الهزيمة أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 .