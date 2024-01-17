بالفيديو.. "ملوك إفريقيا" أغنية جديدة لدعم منتخب مصر

طرح فريق عمل أغنية «ملوك أفريقيا» البرومو الدعائي الخاص بالعمل، المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة، لدعم منتخب مصر لكرة القدم.

«ملوك أفريقيا» غناء و ألحان المطرب مصطفى غانم، كلمات الشاعر جمال سويد، وتوزيع يوسف الفايد، ميكس وماستر محمد جودة و باص جيتار ماجد يحيي و جيتار أحمد المهدي والإشراف الفني هدى علي.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، وموزمبيق، والرأس الأخضر

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.