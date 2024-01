معرض الكتاب 2024.. مكتبة الإسكندرية تقدم سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب

تقدم مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد زايد، سلسلة جديدة من الإصدارات الورقية المنشورة صغيرة الحجم تحت عنوان "تراث الإنسانية للنشء والشباب"؛ والتى يتراوح عدد أوراق الإصدار الواحد منها من 6 آلاف إلى 7 آلاف كلمة، وذلك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، الذى تنطلق فعالياته فى الفترة من ٢٤ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٤ بجناح المكتبة (جناح 1 - صالة A1) .

يهدف إصدارها إلى زيادة وعى النشء والشباب المصرى بتراثهم الفكرى والفنى، وإثراء المعرفة لديهم بالنماذج المصرية الملهمة في مختلف المجالات من خلال إلقاء الضوء على التحديات والصعوبات والنجاحات التى رافقت هذه النماذج فى مشوارها، والسلسلة مكتوبة بلغة بسيطة خالية من التعقيد، وتهدف أيضًا إلى التشجيع على القراءة وخاصة لفئة النشء.

وتعرض مكتبة الإسكندرية من خلال جناح للبيع وآخر للعرض مجموعة من أحدث إصداراتها من الكتب والدوريات، ومنها: كتاب "فنار الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع التي أعيد اكتشافها"، و"الهيروغليفية المصرية للمبتدئين"، و"ماكس هرتس باشا ولجنة حفظ الآثار العربية"، وكتاب Atlas of El-Nozha Gardens Complex Plants، وكتاب The History of the British in Alexandria، بالإضافة إلى سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب،.

يشار الى ان مكتبة الاسكندرية ا تخصص مساحة كبيرة بمعرض القاهرة للكتاب 2024، لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة "ذاكرة مصر" التي تهتم بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وكذلك مجلة "ذاكرة العرب"، التي تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع، وسلسلة "مراصد" المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و"أوراق" التي تتخصص في الدراسات المستقبلية، إلى جانب حولية "أبجديات" التي تقدم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة “كراسات قبطية”.

417374690_762426555914954_4669165184146270715_n (1)

417470721_762426569248286_5983724206303096415_n