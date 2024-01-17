إكرامي الزغاط: دولة الاحتلال تحاول إلقاء المسئولية على مصر للتنصل من جرائمها

الأربعاء 17/يناير/2024 - 06:50 م

أشاد السفير إكرامي الزغاط، رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للصندوق الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بالدور الذي تقوم به جنوب أفريقيا، موضحًا أنه يعبر عن إرادة العالم الحر، خاصة أن دولة الاحتلال تمادت في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الزغاط في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن جنوب أفريقيا عانت من الفصل العنصري عقود طويلة، وشعبها واجه الظلم والاستبداد من الاحتلال، وهو نفس ما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم، لافتًا إلى أن جنوب أفريقيا تحاول منع ما حدث مع شعبها على مدار عقود، من فصل عنصري وجرائم قتل جماعي، وهو ما ظهر جليًا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، إلى أن مزاعم الكيان الصهيوني بأن مصر هي التي تمنع دخول المساعدات للجانب الفلسطيني، ما هي إلا محاولات من الإفلات من العقاب، وإلقاء المسئولية على طرف آخر، موضحًا أن مصر هي التي تستقبل جميع المساعدات من دول العالم، وعقدت مؤتمرات دولية من أمام معبر رفح، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في دخول المساعدات الإنسانية، ولكن ظهر وقتها أن قادة العالم لم يستطيعوا دخول المعبر بسبب إجراءات دولة الاحتلال ومنعهم من الدخول، لذا فكل المزاعم واهية ولا يمكن أن يعتد بها.

وتابع، أن موقف مصر واضح منذ اليوم الأول للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وهو ما عبرت عنه القيادة السياسية في كل المواقف والمؤتمرات المحلية والدولية، وكذلك ظهر في المواقف الشعبية والمظاهرات التي خرجت تطوف أرجاء مصر، مشددًا على أن الدور المصري لا يمكن إنكاره ولن نسمح لأحد أن يزايد على المصريين، أو يلقي الاتهامات عليهم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته، مع دخول الحرب يومها المائة وهو ما ينذر باضطرابات إقليمية، فضلًا عن الخراب الذي حل داخل فلسطين، وعدد الشهداء الذي يرتفع كل يوم.