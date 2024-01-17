الجزائر تدعو حركة عدم الانحياز إلى دعم القضية الفلسطينية بقوة وحزم

دعت الجزائر، حركة عدم الانحياز إلى تبني موقف قوي وحازم حول القضية الفلسطينية، وذلك خلال القمة التاسعة لهذه الحركة التي ستعقد في الجزائر في أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في الاجتماع الوزاري المنعقد اليوم الأربعاء في كامبالا، عاصمة أوغندا؛ تحضيرا للقمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز.

وقال عطاف إن القضية الفلسطينية "قضية عادلة وشرعية، وتمثل رمزًا للنضال ضد الاحتلال والاستعمار"، مشيرًا إلى أن "حركة عدم الانحياز، بحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي، بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المشرفين عليها، وتسريع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل جذري ونهائي للصراع برمته".

وأشاد عطاف بمبادرة جمهورية جنوب إفريقيا بإقامة دعوى ضد الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة في غزة، واصفا إياها ب"الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح".

وشدد على أهمية أن تتمكن قمة حركة عدم الانحياز من خدمة الصالح العام الدولي، وأن تسهم في التخفيف من حدة التوترات المتصاعدة ومن خطورة الاستقطابات المتزايدة على الساحة العالمية، والضغط من أجل قيام منظومة دولية متوازنة وعادلة؛ تضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع.

وأكد التزام الجزائر بالمساهمة بكل جدية وبكل مسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة الجديدة والمتجددة، والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركة عدم الانحياز وتعزيز أهدافها ومبادراتها.

كما دعا عطاف إلى تفعيل المواقف المتقدمة لحركة عدم الانحياز حول عملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وإعادة الاعتبار للعمل الدولي متعدد الأطراف، وكذلك تقوية إسهامها في وضع العلاقات الدولية القائمة في مأمن من تداعيات القطبية الضارة بمصلحة الجميع وسياسات القوة التي تخل بركائز السلم والأمن الدوليين.