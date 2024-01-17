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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اشتباكات في جزر القمر بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

اشتباكات في جزر القمر
اشتباكات في جزر القمر
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اندلعت اشتباكات في عدة مناطق في عاصمة جزر القمر، موروني، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفوز الرئيس غزالي عثمان بولاية رئاسية جديدة.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أنه تم نشر جنود في العاصمة بعد الأحداث، وأكد المراقبون الدوليون أن التصويت كان حرًا وشفافًا بشكل عام.

المستشفى الوطني المركزي يسعى لتأمين نفسه واستقبال المصابين المحتملين. الانتخابات شهدت فوز الرئيس الحالي بنسبة 62٪ من الأصوات، وهو سيتولى مقاليد الحكم لولاية ثالثة حتى عام 2029.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فى جزر القمر قد أعلنت في وقت سابق فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني، في الانتخابات التى شهدتها البلاد قبل يومين، وذلك من الجولة الأولى للاقتراع، بإجمالي أصوات بلغت نسبتها 97ر62%.

يذكر أن "غزالي عثماني" (65 عاما) سيتولى مقاليد الحكم في البلاد لولاية هي الثالثة على التوالي حتى عام 2029.

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