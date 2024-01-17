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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. 142 ألفا و680 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية
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يؤدي غدا الخميس طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 142 ألف و680 طالبا وطالبة موزعين على 795 لجنة.

وأكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية استعدت لاستقبال 141 ألفا و302 من طلاب الشهادة الإعدادية العامة لأداء الامتحانات في 775 لجنة، و1100 طالب بالنظام المهنى فى 10 لجان، و71 طالبا بمدارس الأمل لضعاف السمع في 8 لجان، و12 طالبا فى لجنة واحدة للمكفوفين، و5 طلاب فى مستشفى 57357.

وشدد وكيل الوزارة خلال اجتماعه برؤساء اللجان علي التصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه وعلى عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى ولو كانت مغلقة، لافتا إلي أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحى للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ داخل اللجان.

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