كأس الرابطة.. إنبي يتقدم على الداخلية بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق إنبي على نظيره الداخلية بهدف نظيف بالشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية ، في اللقاء الذ يجمع الفريقين علي ملعب بيترو سبورت.

أحرز هدف اللقاء اللاعب علي فوزي في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد.

خط الوسط : مصطفى شكشك - أحمد يوسف - مصطفى دويدار - فتحي السيد.

خط الهجوم : أحمد جمال - مامي ليباسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد العزيز البلعوطي وزياد كمال و أحمد قاسم ومروان داود وزياد طارق وعلي أوسكار ويوسف لبيب ومحمد النحاس وسيف الخشاب.