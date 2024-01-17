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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. إنبي يتقدم على الداخلية بهدف في الشوط الأول

إنبي
إنبي
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تقدم فريق إنبي على نظيره الداخلية بهدف نظيف بالشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية ، في اللقاء الذ يجمع الفريقين علي ملعب بيترو سبورت.

أحرز هدف اللقاء اللاعب علي فوزي في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد.

خط الوسط : مصطفى شكشك - أحمد يوسف - مصطفى دويدار - فتحي السيد.

خط الهجوم : أحمد جمال - مامي ليباسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد العزيز البلعوطي وزياد كمال و أحمد قاسم ومروان داود وزياد طارق وعلي أوسكار ويوسف لبيب ومحمد النحاس وسيف الخشاب.

الداخلية ملعب بيترو سبورت