التعاون الإسلامي تبحث مع وكالة بيت مال القدس تعزيز الجهود لدعم مدينة القدس

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، سبل التعاون من أجل توسيع الجهود التي تقوم بها الوكالة لدعم مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها المرابطين.

وأشار طه خلال لقائه الشرقاوي في مقر الأمانة العامة بجدة، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع المالي للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي تدعو الدول الأعضاء لدعم موازنتها وبرامجها.

وشدد على حرص الأمانة العامة على التعاون من أجل تسهيل مهام الوكالة وحشد المزيد من الموارد المالية، وكذلك الخبرات الفنية للمساهمة في إنجاز مشاريعها بمدينة القدس.

وأشار طه إلى أهمية الدعوة لاجتماعات منتظمة، لتسليط الضوء على أعمال الوكالة، واستعراض حصيلة مشاريعها في القدس، وتشجيع الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لها، حسب الأنظمة واللوائح التي تؤطر عملها.

من جهته، قدم الشرقاوي لمحة عن عمل الوكالة وإنجازاتها في القدس، مستعرضا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تكابدها المدينة، في ضوء التقارير الأخيرة التي أصدرتها الوكالة استنادا إلى دراسات مرصد "الرباط" للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة في مدينة القدس.