كأس ملك إسبانيا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد، غدًا الخميس، جاره ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال، غياب لوكاس فاسكيز عن مواجهة ديربي مدريد في الكأس، لينضم إلى كتيبة الغائبين، مثل تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا.

وجاء الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام على رأس قائمة الملكي، التي تواجه الأتلتي غدًا، رفقة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

وتغلب ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي توج به الميرينجي على حساب برشلونة الأحد الماضي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، توبياس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشاوميني، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.