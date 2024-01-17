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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الطائفة الإنجيلية بمصر تدين القصف الإسرائيلي للكنيسة الوطنية في بلدة علما الشعب بلبنان

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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أدانت الطائفة الانجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القصف الإسرائيلي الذي طال الكنيسة الإنجيلية الوطنية في وسط بلدة علما الشعب بجنوب لبنان، وأحدث أضرارًا كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، فى بيان له اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء الاعتداء الإسرائيلي علي المدنيين ودور العبادة. 

وقال “زكي”: ما يحدث هو اعتداء واضح ومباشر على دور العبادة والمنشآت المدنية، واستخدام القوة العسكرية المتهورة وغير المسؤولة أمام العالم، ونشر الخوف والذعر بين البشر، وهو الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في الأرواح، مضيفًا: تؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر على أهمية الدور المصري المخلص، قيادة وشعبًا، في محاولات وقف العنف الإسرائيلي، وموقفها الإنساني في دعم الحق الفلسطيني.

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الطائفة الانجيلية بمصر الدكتور القس أندرية زكي القصف الاسرائيلي علما القس ربيع طالب دور العبادة المنشآت المدنية القوة العسكرية العنف الإسرائيلي