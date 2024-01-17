كأس الرابطة.. البنك الأهلي يتعادل مع المصري بهدفين في مباراة مثيرة

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الرابطة.

وجاء هدف تقدم المصري عن طريق ميدو جابر، في الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق كريم العراقي ارتدت من دفاع البنك ليضعها جابر على يمين الحارس.

وتعادل البنك الأهلي عن طريق عبداللطيف جريندو، واستعاد الفريق البورسعيدي تقدمه مرة أخرى عن طريق عمرو سعداوي.

وتمكن البنك الأهلي من معادلة النتيجة مرة أخرى بهدف عكسي أسكنها مدافع المصري، أحمد أيمن منصور بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة مع اللحظات الأخيرة، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبنك الأهلي، وتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفار.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الرابعة، في المركز الثاني فيما حصد البنك الأهلي النقطة الأولى في المركز الرابع والأخير.