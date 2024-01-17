فريق كرة القدم بديوان محافظة الجيزة يصعد للدور قبل النهائي للمصالح الحكومية

صعد فريق كرة القدم الخماسية بديوان عام محافظة الجيزة للدور قبل النهائي للمصالح الحكومية للعام الرياضي 2023/2024 والذي يقام بنادي الدقي الرياضي.

وذلك بعد أن احتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الأولى للدوري بعدد نقاط ٨ نقاط من فوزه في مباراتين وتعادل في مباراتين ليلتقي مع البنك الزراعي الرئيسي أول المجموعة الثانية يوم الأثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤.

واتسمت لقاءات فريق محافظة الجيزة بالإثارة والأداء الرجولي المشرف.

يقود الفريق هشام الجندي رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بمحافظة الجيزة والمدير الإداري للفريق، والكابتن عطا الشريف المدير الفني للفريق، شعبان محمد نائب رئيس اللجنة الرياضية، عادل ابو ضياء مساعد المدرب.

ومن اللاعبين محمد مجدي، محمود مشرف، إبراهيم سامي، أحمد عبد الوهاب، أشرف إسماعيل، حسن شحاته، كامل حنفي، سعيد محمود، محمد حامد، صفوت عبد الحليم، إبراهيم حسن رمضان، محمد عبد الله، الششتاوي محمد، المنسق الإعلامي للفريق مصطفى محمود مدير إدارة الإعلام بالمحافظة.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة إصرار الفريق على تحقيق الفوز في المباراة القادمة والوصول لنهائي البطولة وتحقيق مزيد من الانتصارات، ورفع اسم المحافظة عاليا تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقد وجه الكابتن هشام الجندي رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة، الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية للمحافظة على دعمها المتواصل للفريق وكذلك للإتحاد الرياضي الحكومي بالجيزة على التنظيم الجيد والإدارة المتميزة للبطولة مما جعلها تظهر بشكل يليق باسم محافظة الجيزة ويثبت إن دوري المصالح الحكومية بالجيزة من أفضل الدوريات على مستوى الجمهورية.