لافروف يشارك في جلسات مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مشاركته في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وسيشارك لافروف في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، والتي ستعقد يومي 22 و24 يناير الجاري.

ومن المتوقع أن يناقش لافروف مع أعضاء مجلس الأمن سبل الخروج من الأزمة الحالية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما سيشارك لافروف في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، والذي سيعقد بمبادرة من روسيا.

وقال لافروف: "نعتبر هذه فرصة جيدة لنقل موقف روسيا مرة أخرى إلى المجتمع الدولي عبر منصة رفيعة المستوى للأمم المتحدة. بما في ذلك ما يتعلق بالوسائل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع مراعاة المصالح الروسية المشروعة في المجال الأمني".

وتأتي مشاركة لافروف في جلسات مجلس الأمن الدولي في إطار الجهود الدبلوماسية الروسية لمعالجة الأزمة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.