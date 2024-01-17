كأس الرابطة.. تامر مصطفي يعلن التشكيل الرسمي لفريق إنبي لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة تامر مصطفى، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق البترولي مباراة الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية، على ملعب بيتروسبورت.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد.

خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد يوسف - مصطفى دويدار - فتحي السيد.

خط الهجوم: أحمد جمال - مامي ليباسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد العزيز البلعوطي، زياد كمال، أحمد قاسم، مروان داود، زياد طارق، علي أوسكار، يوسف لبيب، محمد النحاس، وسيف الخشاب.