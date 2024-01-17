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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويحتضن ملعب الإسماعيلية المواجهة بين الدراويش وسيراميكا.

وضم التشكيل كلا من:

 

حراسة المرمى: كمال السيد

 

خط الدفاع: محمد دسوقي - إياد العسقلاني - محمد نصر - عصام صبحي. 

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - نادر فرج - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عادل عبد المنعم - محمد هاشم - محمد عمار - عبدالله حسني - أحمد وجيه - محمد وجدي - عمرو السعيد - حازم مرسي - باسم مرسي.

الإسماعيلي سيراميكا كيلوباترا كأس الرابطة المصرية