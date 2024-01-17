البابا تواضروس يستقبل رئيسات أديرة الراهبات والأنبا أنتوني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، رئيسات عدد من أديرة الراهبات، وبرفقتهن عدد من الأمهات الراهبات.

حيث قدمن التهنئة للبابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهن: تاماڤ أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماڤ كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماڤ تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماڤ أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.

وكانت للبابا جلسة أبوية معهن، اطمئن خلالها منهن على أحوال أديرتهن.

وفي سياق متصل استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا.

هنأ نيافته قداسة البابا بعيد الميلاد وعرض على قداسته عددًا من الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية في إيبارشيته.

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