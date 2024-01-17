نائب رئيس الإسماعيلي السابق يرد على شكوى سعدو عبد السلام في "فيفا"

كشف محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لإدارة النادي الإسماعيلي، حقيقة شكوى اللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام، للنادي بسبب مستحقاته المتأخرة لدى الإسماعيلي منذ فترة اللجنة المعينة.

وأكد “شيحة” في تصريحات صحفية انه لا صحة لتعاقد اللجنة مع اللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام ولا يوجد أي عقد يثبت صحة هذا التعاقد.

وأضاف نائب رئيس اللجنة، انهم استلموا زمام الأمور في النادي الإسماعيلي يوم 30 يناير وكان يتبقى على فترة القيد يوم واحد فقط، ووجدنا سعدو عبد السلام يخضع للاختبار منذ 5 أو 6 أيام.

وتابع ان الجهاز الفني بقيادة ميدو ومعاونيه أشرف خضر وأيمن الجمل أكدوا أن اللاعب لا يصلح للانضمام للنادي الإسماعيلي، وميدو أخبرنا وقتها أنه قد يضطر للتعاقد معه بسبب ضيق الوقت وعدم توافر الأموال اللازمة للتعاقد مع مدافع نظرا لضيق الوقت، لنتخذ القرار وقتها بعدم التعاقد معه.

وأشار محمد شيحة الي ان اللاعب مثله مثل أي لاعب يخضع للاختبار وهو لا يمتلك أي عقد ولا تم تصويره بالعقد ولا يمتلك أي شيء يربطه بالنادي ولا يوجد مشكلة من الأساس تخص هذا اللاعب الفلسطيني وتصدير مشكلة بهذا الشكل خلال تلك الأوقات يعني وجود أشخاص ترغب في توجيه الرأي العام لاتجاه آخر.

وكان سعدو عبد السلام تقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد نادي الإسماعيلي يطلب فيها مستحقاته المتأخرة.