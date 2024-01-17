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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يغيب عن تدريبات النصر للإصابة

رونالدو
رونالدو
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كشفت بعد التقارير السعودية، اليوم الأربعاء، عن إصابة الدون البرتغالى كريستيانو رونالد لاعب النصر، ما منعه عن المشاركة فى تدريبات الفريق.


ويعانى الدون من آلام عضلية بسيطة منعته من خوض التدريبات اليوم، مكتفياً بخوض جلسة علاجية في عيادة النادي، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية.


ولم يصدر أى بيان عن نادى النصر يوضح تفاصيل إصابة رونالدو ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.


ويتصدر الدون البرتغالى جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي "روشن" برصيد 20 هدفا وبفارق 3 أهداف عن الوصيف ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال.
 

كريستيانو رونالد النصر نادي النصر