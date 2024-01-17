كأس الرابطة.. المصري يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره البنك الأهلي، بهدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الرابطة.

وجاء هدف تقدم المصري عن طريق ميدو جابر، في الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق كريم العراقي ارتدت من دفاع البنك ليضعها جابر على يمين الحارس.



ويقود كريم بامبو هجوم البنك الأهلي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمي: حسن شاهين

خط الدفاع: ايمن اشرف، محمود الجزار، محمد بسيوني، سعيدو سيمبوري

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، جريندو، عماد فتحى

خط الهجوم: كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي، محمود قاعود، اسحاق يعقوبو، عاصم صلاح، أحمد ربيع، أحمد سعيد، أمير مدحت، إبراهيم حسن، معاذ الحناوي.

ويقود محمد الشامي هجوم البورسعيدي، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي- باهر المحمدي- أحمد منصور- حسين السيد.

خط الوسط: حسن علي- عمرو سعداوي- عمرو موسى.

خط الهجوم: يوسف الجوهري_ ميدو جابر- محمد الشامي.